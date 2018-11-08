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В Омской области план прививок от гриппа выполнен на 100%

Общество

Против гриппа в регионе привито уже более 890 тысяч человек

В Омской области план прививок от гриппа выполнен на 100%
Иллюстрация: Mil.ru
Вакцинация

Омск, 8 ноября 2018, 13:50 — REGNUM  В Омской области продолжается вакцинация населения против гриппа. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 ноября, в областном управлении Роспотребнадзора, в регионе привито более 890 тысяч человек, в том числе 280 тысяч детей.

План прививок выполнен на 100%. Охват иммунизацией населения составил 45,4%.

Тем временем эпидсезон заболеваемости ОРВИ в Омской области продолжается. С 29 октября по 4 ноября в регионе было зарегистрировано 7004 случая заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями, что на 18,1% ниже эпидемического порога. Вирусы гриппа на территории области пока не циркулируют.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, по данным на 31 октября в России от гриппа были привиты более 43,8 млн человек. Это 30,3% от всей численности населения страны.

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Грипп, ОРЗ
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