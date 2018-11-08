На Урале пытаются вернуть один из первых памятников Карлу Марксу

Верхний Уфалей, Челябинская область, , 13:27 — REGNUM В челябинском Верхнем Уфалее общественность борется за восстановление памятника Карлу Марксу. На сторону активистов встала прокуратура, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

О сносе монумента стало известно в августе. Его убрали при обустройстве детского парка, находящегося на улице Ленина. Постамент разрушили. А бюст передали в местный «Историко-краеведческий музей».

Всё бы ничего, но памятник с 20 августа 1977 года находится на государственной охране. Такое решение принял исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся. Памятник был установлен в 1922 году и является одним из первых Карлу Марксу на Урале. Более того, областное управление охраны объектов культурного наследия не давал своего согласия на демонтаж.

Общественники намерены добиваться восстановления памятника. С ними согласилась и прокуратура. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, госохране подлежат все составляющие монумента, в том числе и разрушенный постамент. Руководству города уже внесено представление прокуратуры об устранении нарушений законодательства. Комментариев мэрии пока нет.

Добавим, бюст Карла Маркса был отлит из чугуна на Каслинском машиностроительном заводе. Изначально его установили на братской могиле героев революции и Гражданской войны. Автором бюста является скульптор Константин Клодт.

Памятник несколько раз переносили. На нынешнем месте он находился с 1980 года.