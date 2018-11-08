Омбудсмен обвинила белгородские власти в недостатке бесплатных учебников

Белгород, , 13:16 — REGNUM Школьники Белгородской области не обеспечены бесплатными учебниками. Такое заявление сделала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании координационного совета омбудсменов 7 ноября, передает ТАСС.

По данным Москальковой, бесплатными учебниками не обеспечены 97% белгородских учащихся. Второй проблемный регион, по её словам, — Дагестан. Там учебные пособия бесплатно получают только 58% детей.

«Я очень попрошу довести критику нашего сообщества до губернатора Белгородской области и до главы республики Дагестан», — заявила Москалькова на заседании, темой которого стала защита прав граждан на образование.

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