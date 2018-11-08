Штраф за незаконную врезку к сетям повышается до 300 тыс. рублей

Москва, , 13:08 — REGNUM Законопроект, ужесточающий штраф за повторную незаконную врезку к объектам энергетическим структурам, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

За повторное в течение года самовольное подключение к электрическим или тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов предусматривается наказание для граждан — в виде штрафа в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц — от 80 тыс. до 200 тыс. рублей или дисквалификация на срок от 2 до 3 лет, для юрлиц — штраф в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В ходе обсуждения указывалось на конкуренцию норм КоАП и Уголовного кодекса, когда нарушитель может быть наказан и по административным и по уголовным статьям.

Замглавы Минэнерго Вячеслав Кравченко не исключил, что законопроект может быть доработан ко второму чтению и расширен объектами водоотведения.