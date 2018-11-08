Задолжал бизнесменам: за что оштрафован челябинский чиновник

Челябинск, , 12:49 — REGNUM В Челябинске директор одного из муниципальных предприятий Центрального района оштрафован за нарушения в сфере закупок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в облпрокуратуре.

В ходе проведённой проверки было установлено, что две коммерческие организации по контракту с муниципальным предприятием вовремя поставили электротехнические товары. Но последнее задержало оплату работ на срок боле чем три месяца. Представителям бизнеса пришлось обратиться в прокуратуру.

Оплата была осуществлена лишь после обращения в прокуратуру. А директор муниципального предприятия был привлечён к административной ответственности за нарушение порядка и срока оплаты товаров и оштрафован на 30 тыс. рублей. Правда, постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.