Мемориальные доски двум героям войны открыли в аулах Карачаево-Черкесии

Черкесск, , 12:45 — REGNUM Два знаменательных события произошли 7 ноября в Карачаево-Черкесии. В двух селах открыты мемориальные доски участникам Великой Отечественной войны, Героям Советского Союза. В ауле Икон-Халк увековечено имя Героя Советского Союза Халмурзы Кумукова. Мемориальная доска ему установлена на здании сельской школы.

А в Доме культуры аула Псыж состоялось открытие мемориальной доски Замахщери Кунижеву. Он стал первым уроженцем Карачаево-Черкесии, удостоенным звания Героя Советского Союза.

Халмурза Кумуков в годы войны был стрелком 993-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта. Ценой своей жизни летом 1943 года он обеспечил выполнение боевой задачи своей роте и погиб, как герой.

Замахщери Кунижев — пулемётчик 300-го стрелкового полка 7-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта. Красноармеец проявил мужество и героизм в боях на Карельском перешейке зимой 1939 — 1940 г., участвовал в прорыве линии Маннергейма, в марте 1940 года участвовал в разгроме штаба и пленении финского генерала. В апреле 1940 года был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 342. Вернувшись с войны Замахщери Кунижев работал в колхозе, прожив всего 75 лет.

«Мы не только должны помнить и чтить героев, благодаря мужеству и решительности которых мы сегодня живем в свободном государстве, но и воспитывать на их примерах отваги и мужества молодое поколение», — написал глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов в своем Instagram.

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