Четверг, 8 Ноября 2018 года
16:28:12 МСК

В Московской области завершили ремонт дорог на 93%

Общество

Также почти полностью завершены работы по комплексному благоустройству дворов

В Московской области завершили ремонт дорог на 93%
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ремонт дороги

Красногорск, 8 ноября 2018, 14:51 — REGNUM  Ремонт муниципальных дорог в Московской области завершён на 93%. Об этом заявил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов («Единая Россия»), сообщает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«В этом году уже отремонтировано рекордное количество объектов. В целом, ситуация с ремонтом муниципальных дорог не вызывает особых нареканий», — подчеркнул он.

Брынцалов также сообщил, что в настоящее время работы по комплексному благоустройству дворов завершены на 1 372 объектах, что составляет 90,4% от общего плана работ.

«Несмотря на большое количество объектов, благоустройство дворовых территорий идет в соответствии с графиками и работы будут выполнены в срок», — отметил парламентарий.

Кроме того, до конца ноября будут подведены итоги выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов и ремонту подъездов, в том числе в комплексе с благоустройством дворовых территорий.

Брынцалов также сообщил, что основной объем мероприятий по реализации наказов избирателей со стороны депутатов Мособлдумы, почти 76%, уже выполнен. Всего по итогам работы депутатов в октябре было проведено 940 мероприятий с охватом порядка 75 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, самый большой объём ремонтных работ на муниципальной улично-дорожной сети с привлечением средств из бюджета Московской области был выполнен в городском округе Мытищи. Там обновили 117 дорог из 188 запланированных.

Читайте подробнее: В Подмосковье отремонтировано 73% дорог от плана 2018 года

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Городское благоустройство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить