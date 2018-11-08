ФСИН намерена запретить мобильную связь в колониях

Москва, , 12:37 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) РФ намерена запретить использовать мобильную связь на территории колоний, заявил замглавы ведомства Валерий Бояринев.

«Решаем вопрос по исключению услуг связи операторами мобильной сети на территории наших исправительных учреждений», — цитирует «Интерфакс» Бояринева.

По его словам, соответствующие изменения в российское законодательство могут быть внесены уже в следующем году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в июле в России был принят законопроект о пересчёте сроков пребывания в СИЗО. Согласно документу, в случае наказания в виде лишения свободы один день пребывания в СИЗО будет приравниваться к одному дню в тюрьме и исправительных колониях особого и строгого режима, полутора дням в исправительной колонии общего режима и воспитательной колонии, двум дням в колонии-поселении.

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