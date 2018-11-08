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Мособлдума взяла под контроль ситуацию с массовой травлей рыбы в Подольске

Общество

В настоящий момент проводится расследование для выявления источника загрязнения реки и установления причин массового мора рыбы

Красногорск, 8 ноября 2018, 14:52 — REGNUM  Мособлдума взяла под контроль ситуацию с массовым мором рыбы в реке Пахра. Об этом заявила председатель комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова («Единая Россия») по итогам расширенного заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 16 октября от жителей городского округа Подольск поступила информация о гибели рыбы. По словам заместителя главы администрации Виктора Чуба, в тот же день сотрудниками отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации Подольска был проведён осмотр территории и в районе пос. Добрятино, где была обнаружена погибшая рыба в мутной воде.

В настоящий момент к расследованию для выявления источника загрязнения водного объекта и установления причин массового мора рыбы подключились прокуратура Московской области, Росприроднадзор, Росрыболовство. Уже взяты воды для определения химического состава.

«В результате проведенных мероприятий, надеюсь, виновные лица, допустившие загрязнение водного объекта и гибель рыбы, будут установлены и наказаны. Всю информацию об итогах расследования необходимо предоставить в наш комитет. Мы со своей стороны готовы при необходимости подключиться к решению проблемы», — заявила Полякова.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года погибшую рыбу обнаружили на берегах Борисовских и Царицынских прудов в Москве. По словам эколога, одной из причин ежегодной массовой гибели рыб является повышение температуры воды в водоёмах, но не только вследствие жаркой летней погоды — в последние годы этому способствует благоустройство городских прудов по урбанистическому варианту. Смысл идеи в том, что берег пруда обивают в камень, в основном это гранитный щебень, и заключают его в металлическую сетку. За день камень нагревается до 50 градусов и выше, ночью отдаёт тепло в воду и фактически выполняет функцию подогрева берега.

Читайте подробнее: Массовая гибель рыбы в Москве — отголоски «варварского» благоустройства?

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Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
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