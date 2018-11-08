Два детских сада построят в Псковской области для решения ясельного вопроса

Псков, , 12:20 — REGNUM В Псковской области в 2019 году построят два новых детских сада: детский сад на 270 мест в Пскове и детский сад на 120 мест в Псковском район в деревне Портянниково. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

2-этажное здание детского сада в Псковском районе стоимостью около 84 млн рублей предполагается построить до сентября 2019 года. Этот детский сад будет предназначен для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Согласно проекту, в саду разместятся шесть групп по 20 детей. На первом этаже расположатся три ясельные группы, на втором этаже — группы детей младшего, среднего и старшего возрастов. Финансирование строительства объекта будет осуществлено из муниципального бюджета на средства субсидий из федерального бюджета.

Новый детский сад в Пскове стоимостью около 179,7 млн рублей должен быть построен до 1 декабря 2019 года, его планируется возвести по типовому проекту из реестра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. В дошкольном учреждении будет 13 групп.

Аукционы на строительство детских садов объявлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Псковской области в соответствии с поручением президента РФ планируют полностью закрыть потребность в местах в ясельных группах к 2021 году.