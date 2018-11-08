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Сибирские медики провели тренинг по реанимации для представителей Росатома

Общество

Курсанты научились проводить базовую реанимацию и оказывать первую помощь

Москва, 8 ноября 2018, 12:15 — REGNUM  Инструкторы инновационного предприятия Сибирского государственного медицинского университета «Арктик медикал трейнинг» провели в Москве обучающие курсы для специалистов госкорпорации «Росатом» по курсам «Базовая реанимация» и «Первая помощь», сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

«Мы получили обратную связь от наших курсантов и поняли, что им очень понравился формат занятий: много практики и конкретных навыков», — сообщила инструктор курсов, заместитель руководителя центра «АМТ» Татьяна Храповицкая.

В пресс-службе вуза пояснили, что компания «Арктик Медикал Трейнинг» была создана в 2015 году группой компаний «Центр корпоративной медицины» и СибГМУ. Она первой в России начала обучение медиков с сертификатами международного образца для работы в условиях Арктики и шельфовых месторождений. Сейчас инструкторы «АМТ» проводят курсы по базовой реанимации, расширенные курсы жизнеобеспечения, по оказанию догоспитальной помощи при травме и другие.

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