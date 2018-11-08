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Синоптики обещают: к выходным в Москве похолодает

Общество

Уже в воскресенье, 11 октября, по прогнозам синоптиков, ночные температуры в московском регионе опустятся до 0 °С

Москва, 8 ноября 2018, 12:13 — REGNUM  В предстоящие выходные 10 и 11 ноября жителям столицы России обещают похолодание. Об этом свидетельствуют данные центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в пятницу, 9 ноября, температура воздуха в Москве составит +4…+6 °C, а в субботу, 10 ноября, опустится до +3…+5 °C. Уже в воскресенье, 11 октября, по прогнозам синоптиков, ночные температуры в московском регионе опустятся до 0 °C. Местами возможны осадки и туманная погода.

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Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве с 6 по 10 ноября и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода без заморозков и осадков.

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