Синоптики обещают: к выходным в Москве похолодает

Москва, , 12:13 — REGNUM В предстоящие выходные 10 и 11 ноября жителям столицы России обещают похолодание. Об этом свидетельствуют данные центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в пятницу, 9 ноября, температура воздуха в Москве составит +4…+6 °C, а в субботу, 10 ноября, опустится до +3…+5 °C. Уже в воскресенье, 11 октября, по прогнозам синоптиков, ночные температуры в московском регионе опустятся до 0 °C. Местами возможны осадки и туманная погода.

Читайте также: В Москве 8 ноября будет безветренно, сухо и тепло

Напомним, ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что в Москве с 6 по 10 ноября и до двадцатых чисел ноября сохранится тёплая погода без заморозков и осадков.

Читайте также: Синоптики прогнозируют в Москве аномально тёплую погоду