Брянский фонд капремонта плохо контролирует капремонт

Брянск, , 12:02 — REGNUM Фонд содействия реформированию ЖКХ нашел нарушения при реализации программы капитального ремонта в Брянске. Как сообщили 7 ноября в пресс-службе организации, в результате проверки, прошедшей в сентябре 2018 года, выяснилось, что в некоторых домах строители провели некачественный ремонт, а региональный Фонд капремонта плохо проконтролировал работы.

К примеру, нарушения найдены в доме №3 на бульваре 50 лет Октября. Проверяющие, осмотрев здание, пришли к выводу, что в доме протекает отремонтированная в 2017 году крыша. Кроме того, выявлены и другие нарушения. Так, строители не провели обследование перед проектированием, а затем нарушили проектные решения и строительные нормы и правила. Похожие нарушения были найдены еще в трех домах.

«Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что строительный контроль со стороны заказчика осуществлялся на недостаточном уровне», — считают в фонде.

ИА REGNUM напоминает, что ранее подобные выводы делала и прокуратура региона. Летом 2018 года ведомство провело проверку и нашло более 50 нарушений. К примеру, обнаружились случаи завышения цен и нарушения сроков исполнения работ. Также прокуроры констатировали: иногда работы не контролировались и были некачественными. Отметим, что 2018 году в регионе планируется отремонтировать 272 многоквартирных дома. На работы планируется потратить около 805 млн рублей. По данным на конец октября, были приняты работы в примерно 240 домах.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянские чиновники не хотят замечать нарушения при капремонте