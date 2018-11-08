Переписки и свидания: Цеповязу позволяли нарушать запреты в колонии

Благовещенск, , 11:49 — REGNUM Осужденный по делу «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз систематически нарушал свои обязанности и существующие в колонии запреты. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

Проверка показала, что сотрудники колонии ослабили постоянный надзор за поведением Цеповяза, получившего почти 20 лет лишения свободы за участие в массовом убийстве. Заключенный систематически переписывался со своим сыном по мобильному телефону, необоснованно получал поощрения, мог пользоваться стационарной телефонной связью в служебных помещениях колонии.

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Кроме того, Цеповяз получал дорогие продукты, имел дополнительные свидания, встречался с другими заключенными, что запрещено законом либо правилами учреждения. Администрация колонии незаконно перевела его на облегченные условия отбывания наказания, создав комфортные условия.

В связи с установленными нарушениями приняты необходимые меры, отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, проверки в колонии в Амурской области начались после того, как в сети появился снимок Цеповяза, лакомившегося в колонии икрой и крабами. В ноябре 2013 года суд приговорил его к 19 годам и 10 месяцам заключения за расправу над членами семьи Сервера Аметова в краснодарской станице Кущёвской.

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