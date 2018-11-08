Законопроект об охране школ Росгвардией вносится в Госдуму

Москва, , 11:41 — REGNUM Законопроект об охране школ силами Росгвардии намерен внести в Госдуму депутат Сергей Вострецов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

По словам автора, принятие поправок позволит избежать нападений в образовательных учреждениях.

В Керчи 17 октября в Керчи студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. Трагедия вызвала дискуссию об усилении охраны школ и других образовательных учреждений в России.