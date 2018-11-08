Четверг, 8 Ноября 2018 года
13:02:33 МСК

Законопроект об охране школ Росгвардией вносится в Госдуму

Общество

После Керчи

Москва, 8 ноября 2018, 11:41 — REGNUM  Законопроект об охране школ силами Росгвардии намерен внести в Госдуму депутат Сергей Вострецов («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

По словам автора, принятие поправок позволит избежать нападений в образовательных учреждениях.

В Керчи 17 октября в Керчи студент четвертого курса колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и взорвал бомбу. Погиб 21 человек, еще более 50 пострадали. Трагедия вызвала дискуссию об усилении охраны школ и других образовательных учреждений в России.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Общее образование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить