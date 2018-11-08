Большая проблема: надо ли в РФ запрещать пропаганду отказа от прививок?

Москва, , 11:42 — REGNUM В РФ наблюдается завышенный процент отказа от прививок, который ничем не обоснован, полагает главный специалист департамента здравоохранения города Москвы, главврач ДГП №122 Александр Брагин. Об этом он заявил 8 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минздрав РФ разработал законопроект, запрещающий в РФ пропаганду антивакцинаторства, то есть призывов к отказу от прививок.

«Моё мнение как педиатра с 30-летним стажем — проблема, безусловно, есть, — сказал Брагин. — И мы с ней сталкиваемся. Я во время разговоров с молодыми мамами отмечаю, что им нынешние информационные каналы (например, интернет-форумы) кажутся более достоверными источниками информации, чем мнение профессиональных врачей, сообщества и всей мировой практики. Когда я начинаю с мамами разговаривать и рассказывать, как всё обстоит на самом деле, то в 99% случаев это заканчивается тем, что мама идёт прививать ребенка».

При этом он обратил внимание на то, что на сегодняшний день отмечается завышенный процент отказа от прививок, который абсолютно ничем не обоснован.

«Это большая проблема, потому что дети у нас общаются в садах и школах, и непривитые дети могут заболеть, — сказал Брагин. — Проблема есть, и её надо решать. Решать всем обществом. И мне кажется, что чисто информационных [механизмов] не хватает. Проблема должна решаться комплексно и, может быть, с какими-то административными мерами».

Напомним, как сообщил 7 ноября «Интерфакс», Минздрав РФ разработал законопроект, запрещающий призывать к отказу от прививок.

«Минздравом России подготовлен проект федерального закона, который устанавливает запрет распространения информации, содержащей публичные призывы к отказу от вакцинации», — гласит соответствующее сообщение ведомства.