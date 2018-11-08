Новый рекорд перевозки пассажиров установлен на МЦК

Москва, , 11:33 — REGNUM На Московском центральном кольце (МЦК) обновлён суточный рекорд по перевозке пассажиров. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Московской железной дороги, 7 ноября «Ласточками» было перевезли 501 тыс. пассажиров. Это более чем на 10 тыс. человек больше предыдущего максимального значения.

Читайте также: На МЦК обновлен рекорд перевозки пассажиров

Напомним, в связи с футбольным матчем на стадионе «Лужники» между командами ЦСКА и «Рома» для удобства болельщиков режим работы Московского центрального кольца в ночь на 8 ноября был продлён 02:00. «Ласточки» ходили с минимальным разрывом — до пяти минут.

Ранее по теме: В Иваново прибыла первая «Ласточка» из Москвы

В 2019 году интервал движения между «Ласточками» в часы «пик» планируется сократить до четырёх минут.

Как сообщало ИА REGNUM, рекордное число пассажиров перевезли поезда Московского центрального кольца (МЦК) и за сутки 19 сентября. Их число превысило 460,5 тыс. человек. Это на восемь тысяч пассажиров превышает предыдущий рекорд.

Читайте ранее в этом сюжете: Поезда МЦК перевезли в мае почти 11 млн человек