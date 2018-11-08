Росприроднадзор ведет проверку по факту загрязнения Обводного канала

Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Департамент Росприроднадзора по СЗФО начал проверку по факту слива неизвестного вещества в Обводный канал в центре Санкт-Петербурга, сообщили в ведомстве 8 ноября.

Днем ранее петербуржцы заметили, как рабочие сливали некий раствор в канал, и зафиксировали этот факт на видео. На видеозаписи хорошо видно, что через трубу рабочие сливают белёсые сточные воды в Обводный канал.

«Бедная экология», — сокрушались горожане.

«Нет реки у нас могучей, чем Обводник наш вонючий!» — горько шутили другие.

Инспекторы Росприроднадзора установили, что слив осуществлялся в районе Шлиссельбургского моста. В этом месте ООО «СК «Орион плюс» ведет работы по строительству проезда по Южному берегу Обводного канала от Глухоозерского шоссе до проспекта Обуховской обороны.

Как выяснилось, «СК «Орион плюс» уже попадало на карандаш у надзорных органов. Летом текущего года общественные активисты зарегистрировали, что при проведении работ по демонтажу временной дороги изымаемые рабочими этой компании грунты частично попадали в воду Обводного канала, из-за чего вода приобретала землистый цвет, а грязный шлейф растягивался на сотни метров ниже по течению.

«Мер, направленных на предотвращение загрязнения водного объекта, обществом не предпринималось. По результатам административного расследования компания была оштрафована в сентябре», — уточнили в Департаменте Росприроднадзора по СЗФО.

Результаты проверки по факту новых экологических нарушений станут известны позже.