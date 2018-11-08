Брянские чиновники забыли про жильцов «гнилых» новостроек

Брянск, , 11:33 — REGNUM В Брянской области до сих пор не устранены нарушения, допущенные при строительстве домов в поселке Белые Берега. Как сообщили 7 ноября в пресс-службе Фонда содействия реформированию ЖКХ, недочеты в домах №66 и №68 по улице Куйбышева, которые были построены компанией «ЕвроОтделка», должны были устранить к 31 августа, однако еще в сентябре жители продолжали жаловаться на появление новых трещин.

Пробелы в работе региональных чиновников сотрудники фонда выявили в результате проверки, которая прошла в сентябре 2018 года. Как сообщили в организации, проверяющие осмотрели несколько домов, среди которых и новостройки в поселке Белые Берега.

«Сроки устранения нарушений в домах №№66 и 68 по улице Куйбышева в поселке Белые Берега неоднократно переносились. На момент проверки действующим планом-графиком было предусмотрено устранение выявленных дефектов в срок до 31 августа 2018 года, однако проведенный осмотр домов показал, что работы по устранению строительных дефектов в полном объеме не завершены и ведутся крайне низкими темпами», — говорится в сообщении.

Кроме того, проверяющие проинспектировали и другие дома, построенные компанией, известной мошенничеством с бюджетными деньгами. Так, в Брянске на момент проверки оставались проблемы с устранением нарушений в домах №19 на улице Урицкого и №12 по улице Гражданской. Например, в доме на Урицкого работы не велись вовсе, несмотря на то, что они должны завершиться к концу декабря. Похожая ситуация и во втором доме.

ИА REGNUM напоминает, что компания «ЕвроОтделка» при бывшем губернаторе Николае Денине и мэре Брянска Сергее Смирнове выполняла заказы на строительство домов для переселенцев из аварийного жилого фонда. В 2009—2010 годах компания построила в поселке Белые Берега дома, которые после сдачи в эксплуатацию были признаны аварийными. По этому делу виновным в злоупотреблении должностными полномочиями был признан градоначальник Сергей Смирнов. Глава компании Светлана Роман была признана виновной в мошенничестве. В декабре 2016 года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

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