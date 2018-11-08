Сбой профилактики: в Оренбуржье полицейский ответит за смерть ребёнка

Орск, Оренбургская область, , 11:29 — REGNUM В Орске Оренбургской области перед судом предстанет полицейский, который обвиняется в халатности, повлекшей смерть пятилетнего ребёнка, а также в служебном подлоге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре. Уголовное дело в отношении стража порядка возбудили после резонансного преступления, жертвой которого стал маленький мальчик.

Напомним, 6 октября 2017 года в квартире дома по ул. Краматорской обнаружено тело ребёнка. У мальчика имелись травмы, свидетельствовавшие о том, что его сильно избили. По подозрению был задержан сожитель матери дошкольника. Суд признал мужчину виновным в смерти ребёнка и приговорил к 18 годам лишения свободы особого режима и полуторам годам ограничения свободы. По данным следствия, находясь под воздействием алкоголя и наркотиков, отчим избил мальчика и ударил головой об стенку.

После трагедии по факту халатности должностных лиц возбудили уголовное дело. Проверке подвергли органы профилактики — опеку и полицию. Фигурантом стал участковый уполномоченный отдела полиции № 1 МУ МВД России «Орское».

По версии следствия, участковый вовремя и эффективно не отреагировал на неоднократные сообщения о нарушении прав несовершеннолетнего. Соседи семьи, в которой воспитывался мальчик, не раз сигнализировали стражу порядка о происходящих в семье конфликтах, ненадлежащих методах воспитания ребенка, злоупотреблении алкогольными напитками со стороны сожителя его матери. Тем не менее должных мер к защите прав несовершеннолетнего предпринято не было.

Более того, полицейский сфабриковал документы о неоднократном личном посещении семьи, состоящей на профилактическом учете, и проведении бесед с родителями. В действительности же такую превентивную работу с семьей он не проводил.

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