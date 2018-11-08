65% автомобилистов во Франции поддержат акцию «желтых жилетов» — опрос

Париж, , 11:50 — REGNUM По данным опроса BVA, две трети автомобилистов во Франции поддержат движение «желтых жилетов», национальную акцию против повышения цен на топливо, сообщает Le Figaro.

Забастовка запланирована на 17 ноября 2018 года. Жители страны выступят против роста цен на топливо. С 1 января 2019 года цены возрастут на 6,5 евро центов за литр дизельного топлива и на 2,9 евро центов за бензин.

Согласно опросу, проводимому 7 ноября 2018 года, 65% автомобилистов заявили, что поддержат это национальное движение.

Напомним, BVA — это французская исследовательская и консалтинговая компания, созданная в 1970 году.