Житель Франции обвинил WhatsApp и YouTube в гибели 14-летней дочери

Париж, , 11:26 — REGNUM Родители погибшей французской школьницы, предположительно ставшей жертвой жестокой «игры» в социальных сетях, подали в суд на мессенджер WhatsApp и платформу YouTube. Об этом пишет газета Heute 8 ноября.

14-летняя девочка наложила на себя руки в своей комнате. Родители считают, что она стала жертвой манипуляторов в рамках интернет-«игры». В ней невидимые злоумышленники вынуждают подростков совершать опасные для жизни и здоровья действия и самоубийства

«Я обвиняю YouTube и WhatsApp в том, что они не защищают молодежь. Думаю, государство не оценивает в должной мере угрозы, исходящие из интернета», — сказал отец погибшей информационному агентству AFP.

Также он подал иск против сайта знакомств, который не проверяет возраст зарегистрированных пользователей. Родитель опасается за безопасность своего несовершеннолетнего сына.

В прошлом году французская полиция предупредила о существовании опасной игры, распространяющейся в WhatsApp. Сообщения о подростках, вовлеченных в интернет-«игру», поступали из Европы, Северной и Южной Америки, из Индии и Пакистана.