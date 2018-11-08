Детёныш редкой мартышки появился в Московском зоопарке

Москва, , 11:15 — REGNUM В Московском зоопарке у семейства редкой мартышки дианы, которая занесена в Красную книгу, появилось потомство. Это произошло впервые за последние 15 лет. Как сообщили ИА REGNUM в зоопарке, детёныш родился две недели назад.

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В ближайшие несколько месяцев малыш будет питаться исключительно материнским молоком, а в возрасте трех-четырех месяцев начнет пробовать взрослую еду и постепенно перейдет на тот же рацион, что и родители.

Пару, у который появился детёныш, сотрудники зоопарка сформировали несколько лет назад. Десятилетняя самка Фиона приехала из Новосибирска в 2014 году, девятилетний Тувай был доставлен в 2016 году из Зальцбурга. До этого другая пара мартышек диан, содержавшихся в зоосаде, последний раз приносила потомство в 2002 году.

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Как сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, установить пол родившегося детёныша пока не удалось, поскольку специалисты зоопарка решили не тревожить мать и не разлучать ее с малышом. Первый осмотр, а также вакцинацию проведут не раньше чем через пять-шесть месяцев. Тогда же маленькая мартышка получит имя.

Добавим, что мартышки дианы занесены в Международную Красную книгу в категории «уязвимые». К сокращению численности этого вида приводят вырубка джунглей Западной Африки от Сьерра-Леоне до Ганы и браконьерство.

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