В Оренбуржье матери замёрзшей насмерть девочки ужесточили наказание

Сорочинск, Оренбургская область, , 11:06 — REGNUM В Сорочинске Оренбургской области перед судом вновь предстала мать, чья двухлетняя дочь в январе 2018 году насмерть замёрзла, оставшись на морозе без одежды. Потеряв одного ребёнка, мать не встала на путь исправления и не проявляла должного внимания ко второму своему ребёнку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Напомним, 5 января жительница Сорочинска пошла к соседям на пьянку, маленькая дочь практически без одежды выбежала вслед, но догнать мать не смогла, как и вернуться в дом, поскольку дверь захлопнулась. Девочка скончалась от переохлаждения. Суд признал оренбурженку виновной в причинении смерти по неосторожности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка и назначил максимально возможное наказание — два года исправительных работ с удержанием 15% заработка, а также штраф в 13 тыс. рублей. Однако на деле, по данным надзорного ведомства, женщина уклонялась от исполнения наказания, а в августе осуждена за кражу.

После трагического происшествия из семьи изъяли второго ребёнка — пятилетнего мальчика. С матери взыскали алименты на его содержание. В течении полугода органы опеки наблюдали на поведением матери, однако та так и не изменила отношения к сыну, его жизнь вне дома женщину мало интересовала. В настоящее время решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

За неуплату средств на содержание мальчика суд приговорил жительницу Сорочинска к одному году лишения свободы в колонии-поселении и штрафу в размере 12 982 рубля. Приговор суда в законную силу не вступил.

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