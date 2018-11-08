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Борьба с педофилией: епископы Франции создают «независимую комиссию»

Общество

Независимая комиссия прольет свет на преступления, совершенные над детьми, с 1950 года

Париж, 8 ноября 2018, 11:05 — REGNUM  Объединение французских епископов (CEF) объявило о создании «независимой комиссии», чтобы «пролить свет на преступления, совершенные над детьми, в католической церкви с 1950 года», сообщает Le Figaro.

«Комиссия ставит своей целью понять причины, которые способствовали рассмотрению этих дел, вынести рекомендации и провести оценку мер, принятых уже с 2000-х годов», — говорится в заявлении объединения епископов Франции.

После серии скандалов, в том числе в США и Германии, епископы Франции также заявили, что предоставят финансовую помощь пострадавшим.

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Сообщается, что работа комиссии может затянуться от 18 месяцев до 2 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель конфедерации епископов Франции заявил, что в церкви нет «закона молчания» против насилия над детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Католики Франции: борьба против педофилии — дело епископов

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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