Карачаево-Черкесии и РСО- Алания стали лидерами в этнографическом диктанте

Черкесск, , 10:56 — REGNUM Две северо-кавказских республики стали лидерами в России по результатам написания этнографического диктанта. При среднем балле по стране 56,1 балла, жители Карачаево-Черкесии написали диктант на 74 балла, а Северной Осетии — на 75.

В Карачаево-Черкесии «Большой этнографический диктант» писали на 13 площадках, сообщили ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе главы и правительства региона. В нем приняли участие около 800 человек в возрасте от 13 до 78 лет. Попробовал свои силы в написании диктанта и глава республики Рашид Темрезов. О том, какого результата добились жители региона, он рассказал на своей странице в Instagram.

«По итогам диктанта средний балл Карачаево-Черкесии составил 74 из 100 баллов, лучше всего диктант написали в Северной Осетии (75 баллов), тройку лидеров замыкает Татария 72 балла). Личные результаты участников будут известны ко дню Конституции РФ — 12 декабря», — сообщил Темрезов.

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Напомним, «Большой этнографический диктант» в 2018 году проводился уже в третий раз. В нем принимали участие жители России и других стран мира. Для его написания 3 ноября были открыты тысячи площадок, в том числе и в сети интернет. Итоги акции будут опубликованы 12 декабря, в День Конституции РФ.