Путин: Обмен опытом омбудсменов разных стран весьма востребован

Москва, , 10:54 — REGNUM Сегодня, 8 ноября, президент РФ Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам международной научно-практической конференции «Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов». Конференция приурочена к 70-летию Всеобщей декларации прав человека, сообщается на сайте Кремля.

«Расширение партнерского взаимодействия и обмена практическим опытом по линии уполномоченных по правам человека между странами евразийского пространства представляется весьма востребованным», — отмечается в приветственной телеграмме.

На конференции предстоит обсудить важные аспекты защиты прав и свобод граждан, их законных интересов в различных сферах. Президент выразил уверенность, что дискуссии на конференции «будут интересными, продуктивными и получат практическое применение», пожелав участникам конференции успехов.

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Справка ИА REGNUM :

Всеобщая декларация прав человека является основополагающим документом исторической важности. Текст Декларации — это результат тесного взаимодействия специалистов в области права, представлявших все регионы планеты. Декларация была принята Генеральной ассамблеей ООН в Париже 10 декабря 1948 года. Декларация переведена на 500 языков.

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