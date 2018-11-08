Число невыездных новгородцев выросло в два раза менее чем за год

Великий Новгород, , 10:53 — REGNUM В Новгородской области стремительно растёт количество должников, права выезда которых за пределы Российской Федерации ограничены. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов 8 ноября, с начала года их число увеличилось почти в два раза.

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Больше всего «невыездных» в Чудовском районе. Здесь в праве покинуть территории РФ ограничили сразу в четыре раза больше должников по алиментам, налогам, уголовным штрафам и ЖКХ, чем в 2017 году. Всего же с начала 2018 года было вынесено более 26 тыс. подобных постановлений.

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Так, сообщение о возможном ограничении в праве выезда за границу подтолкнуло жителя Великого Новгорода оплатить сразу 390 тыс. рублей по алиментам.

В ведомстве добавили, что за 10 месяцев 2018 года подобная мера позволила взыскать с неплательщиков по алиментам, налогам, ЖКХ и другим задолженностям свыше 80 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на начало июля 2018 года в Новгородской области число тех, кто не сможет выехать из страны, превысило 15 тыс. человек. При этом обычно за такой период времени «невыездными» были около 4−6 тысяч должников.