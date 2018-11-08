Китайская таможня изъяла более 7 тыс. тонн замороженной контрабанды

Наньнин, Китай, , 10:49 — REGNUM Китайская таможня изъяла более 7 тыс. тонн замороженной еды общей стоимостью более 210 млн юаней ($30,3 млн) в Гуанси-Чжуанском автономном районе, сообщает 6 ноября агентство Синьхуа.

Двадцать девять подозреваемых из шести контрабандистских группировок были схвачены во время совместной операции сотрудников таможни в городах Наньнин, Чанша и Чжэнчжоу. Расследование показало, что с февраля контрабандисты заказали огромную партию замороженный еды, включая куриные ножки и говядину из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, тридцать один подозреваемый в контрабанде сахара был пойман в провинции Шаньдун на востоке Поднебесной. У них было изъято в общей сложности 16,5 тыс. тонн сахара на сумму 142 млн юаней.

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