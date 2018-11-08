Ярославское правительство заказало новогоднее выступление Ларисы Долиной?

Ярославль, , 10:48 — REGNUM Ярославский концертно-зрелищный центр «Миллениум» разместил закупку на проведение концерта Ларисы Долиной. Выступать она будет на неком мероприятии, посвященном празднованию Нового года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Торжества, согласно контракту, состоятся 26 декабря. Стоимость концерта — 1 млн 300 тысяч рублей. За эти деньги Лариса Долина с коллективом обязуется развлекать собравшихся не менее 1 часа 15 минут. Местные СМИ предполагают, что таинственное мероприятие — это не что иное, как праздничный новогодний вечер, который проводит региональное правительство. Оно же и распределяет пригласительные. В прошлом году для высоких гостей в «Миллениуме» выступал Денис Майданов.

В КЗЦ «Миллениум» пояснили, что концерт Долиной — мероприятие закрытое, раздачей пригласительных занимается правительство Ярославской области.