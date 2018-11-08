Прокуратура затребовала документы по «делу» Свердловской филармонии

Екатеринбург, , 10:50 — REGNUM В Екатеринбурге продолжается проверка соблюдения законодательства по информации о возможном сносе многоквартирного дома № 40 по улице Карла Либкнехта, на месте которого планируется строительство нового корпуса Свердловской филармонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

На данный момент надзорные органы истребовали всю необходимую документацию по проведению торгов и заключению договоров на обследование технического состояния жилого дома в плане противопожарной безопасности и аварийности здания.

«В рамках надзорных мероприятий исследуются вопросы, связанные с целевым, правомерным и эффективным расходованием филармонией денежных средств в рамках договоров на обследование жилого дома № 40 по улице Карла Либкнехта, соответствия принятых филармонией финансовых обязательств требованием законодательства о закупках и об автономных учреждениях», — уточнили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве отметили, что ранее был дан ответ жильцам дома с доводами о возможных нарушениях при организации публичных слушаний.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года стало известно о том, что планируется реконструкция здания Свердловской государственной академической филармонии, в результате которой может быть снесён дом № 40 по улице Карла Либкнехта, а на его месте появится новый корпус культурного учреждения.

Однако часть жильцов дома выступили против такой перспективы. Они сделали запросы в различные инстанции и выступили с открытым письмом к властям и руководству филармонии, заявив, что не намерены расставаться с квартирами в центре города.

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