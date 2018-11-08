Граждане РФ стали внимательнее относиться к выбору продуктов питания

Москва, , 10:27 — REGNUM Жители России за последний год стали внимательнее относиться к выбору продуктов питания. Так, если в 2017 году обращали внимание на срок годности продуктов питания 81% граждан, то в 2018 году их число выросло на 2%, до 83%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На состав и содержание отдельных ингредиентов смотрят 51% опрошенных, на информацию о производителе — 37%. Обращают внимание на содержание белков, жиров и углеводов только 12% граждан, на калорийность — 9%. Не читают информацию на этикетке какого-либо продукта питания 7% респондентов.

Среди мужчин 54% полагают, что вносят свой вклад в закупки, как и остальные члены семьи. 15% признали, что никак не участвуют в покупках продуктов. 61% женщин полагают, что именно они отвечают в семье за покупку продуктов питания. Не принимают в этом процессе никакого участия лишь 5% женщин.

Опрос проведен 2 ноября 2018 года. В опросе приняли участие граждане РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Опрошены 1600 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, при этом подавляющее число жителей России не готовы мириться с падением качества своей жизни ради снижения цен. Так, 88% опрошенных не согласны на снижение качества продуктов ради установления более низких цен на продукты первой необходимости.

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