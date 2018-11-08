Госдума может ввести штрафы за отказ возвращать автомобили со штрафстоянок

Москва, , 10:25 — REGNUM Депутаты фракции ЛДПР в Госдуме планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект, в котором пропишут ответственность руководства штрафстоянок за отказ в возврате машины, если причина ее задержания была ликвидирована. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября.

«В административном кодексе четко и ясно прописано — в случае если причина нарушения устранена, то обязаны незамедлительно выдать транспортное средство со штрафстоянки. А оплачивать принудительные услуги эвакуации и нахождение транспортного средства на штрафстоянке — это уже дело перспективы и нет необходимости оплачивать это сразу», — заявил Нилов.

Однако, по его словам, зачастую руководство штрафстоянок отказывается вернуть машину автолюбителям и требует оплатить услуги на месте. Для того, чтобы исключить такие злоупотребления, депутаты предлагают ввести для представителей штрафстоянок штрафы.

«Фракция ЛДПР сегодня вносит законопроект, которым мы предлагаем ввести ответственность для должностных лиц — штраф до 50 тыс. рублей и для юрлиц — штраф до 200 тыс. рублей за то, что они в нарушение действующего законодательства не возвращают транспортное средство со штрафстоянок незамедлительно в случае устранения причины задержания», — заявил Нилов.