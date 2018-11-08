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В Волгоградской области выделят деньги на проект туберкулезного стационара

Общество

В 2019 году в регионе начнется проектирование девяти крупных объектов здравоохранения

Волгоград, 8 ноября 2018, 10:24 — REGNUM  В 2019 году в Волгоградской области запланированы деньги на проектирование девяти крупных объектов здравоохранения, среди которых туберкулезный стационар и корпус лучевой терапии Волгоградского онкодиспансера. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба Волгоградской областной думы.

Кроме того, в 2019 году должно начаться проектирование новой детской поликлиники. Всего бюджет регионального фонда обязательного страхования должен составить 30,3 млрд рублей.

ИА REGNUM отмечает, что в 2017 году от туберкулеза в России умерло более 9,1 тыс. человек. По данным Росстата, количество смертей по сравнению с 2016 годом уменьшилось. Тогда болезнь унесла жизни 11 тыс. человек.

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Туберкулез
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