Христианка Азия Биби покинула Пакистан в неизвестном направлении

Исламабад, , 10:21 — REGNUM Гражданка Пакистана Азия Биби, оправданная по обвинению в оскорблении ислама, была отпущена из тюрьмы, заявил 7 ноября ее адвокат Саиф уль-Малук, сообщает катарское агентство Al Jazeera.

«Она была освобождена. Мне сказали, что она села на самолет и никто не знает, где она приземлится», — подчеркнул юрист.

Вывезти Биби из столицы страны в неназванное место было необходимо в связи с требованиями безопасности: после того как Верховный суд страны отменил ее смертный приговор, сторонники исламистской партии страны начали массовые акции протеста, в том числе призывая к смерти самих судей.

Напомним, массовые протесты исламистов, недовольных решением суда, продолжались до 5 ноября, когда удалось заключить соглашение с радикальной группой «Техрик-э-Лабайик Пакистан». Оно предусматривало запрет на выезд Биби из страны, отказ правительства от того, чтобы препятствовать пересмотру дела о богохульстве.

Ранее адвокат Биби обратился к властям Нидерландов с просьбой предоставить убежище для нее. Принять у себя христианку Биби также предложили власти Италии.