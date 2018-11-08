Четверг, 8 Ноября 2018 года
11:27:23 МСК

Работа аэропорта Воронежа нарушена из-за сильного тумана

Общество

Несколько рейсов в Москву и Санкт-Петербург задержано

Работа аэропорта Воронежа нарушена из-за сильного тумана
Max Sang
Туман в аэропорту

Воронеж, 8 ноября 2018, 10:14 — REGNUM  Несколько пассажирских авиарейсов задержано или отменено в международном аэропорту «Воронеж» утром 8 ноября, сообщает ИА REGNUM. Причина — сильный туман.

Сложные погодные условия в воронежском аэропорту отмечались с ночи, к утру ситуация не улучшилась. В соответствии с данными онлайн-табло, не были вовремя отправлены из Воронежа рейс в московский аэропорт «Домодедово» в 05:05 (отменен), в московский аэропорт «Шереметьево» в 06:05 (задержан до 12:00), рейс в Санкт-Петербург, который должен был отправиться в 07:15, задержан до 13:05, рейс в московский аэропорт «Внуково» на 07:30 отменен. Задержаны также еще три рейса в московские аэропорты. Также ночные задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Москвы.

Отметим, что сильный туман наблюдался и в соседнем Липецке: из-за него накануне пассажирский рейс из Москвы, вылетевший из «Домодедово», приземлился в воронежском аэропорту.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиаперевозки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить