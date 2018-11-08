Подозреваемый в изнасиловании экс-полицейский оставлен под стражей в Уфе

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Уфа, , 10:11 — REGNUM Проходящего по делу об изнасиловании девушки-дознавателя бывшего начальника ОМВД Кармаскалинского района Башкирии Салавата Галиева оставили под стражей. Об этом сообщили 8 ноября в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

По словам пресс-секретаря суда Вадима Хабирова, судом «оставлена без изменений» мера пресечения в отношении бывшего полицейского. Ранее стало известно, что арест проходящего по тому же делу бывшего начальника отдела ОМВД в Уфимском районе республики Павла Яромчука также оставлен в силе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября адвокат одного из арестованных сотрудников полиции заявил, что в ночь на 30 октября в кабинете, где произошло изнасилование 23-летней сотрудницы отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Башкирии, находились трое женщин.

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