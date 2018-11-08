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В Челябинске долгострою «Молодёжный» нашли инвестора

Общество

Один из домов планируют достроить к концу 2018 года

В Челябинске долгострою «Молодёжный» нашли инвестора
Ольга Перегуд © ИА Красная Весна
Долгострой

Челябинск, 8 ноября 2018, 10:01 — REGNUM  В Челябинске найден инвестор для достройки проблемного долгостроя. Один из возводимых домов могут достроить уже до конца 2018 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном минстрое.

Речь идёт о жилом комплексе «Молодёжный», застройщиком которого является компания «Возрождение». Он включает два жилых дома: практически готовую десятиэтажку на 79 квартир и 14-этажный дом и подземной парковкой и офисными помещениями, который пока находится в низкой степени готовности.

Достраивать 10-этажный дом будет машиностроительное предприятие «Уралавтоприцеп». Догвоор с застройщиком уже подписан. Осталось сделать часть фасадных работ, подключить к отоплению и благоустроить территорию.

По информации минстроя, это же предприятие ранее вложило средства в достройку одного из домов в жилом комплексе «Яркая жизнь». Также был достроен проблемный дом в Миассе.

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Долгострои
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