Российское оружие пользуется спросом в мире, считают 77% граждан РФ

Москва, , 10:01 — REGNUM Российское оружие пользуется спросом в мире. Так считают 77% граждан РФ. При этом 65% опрошенных уверены, что спрос на оружие из России растёт. Доход от продажи оружия составляет существенную или несущественную часть российского бюджета (54%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

32% опрошенных граждан РФ полагают, что России следует расширять торговлю оружием, 36% выступают за сокращение такой торговли. Но России следует учитывать в торговле оружием позицию других стран (45%). 31% полагают, что принимать во внимание мнение мирового сообщества не надо. 57% участников опроса уверены, что продажа оружия другим странам угрожает безопасности России, 31% угроз не видят.

По мнению 46% респондентов, оружие можно продавать только некоторым странам. По мнению 6%, оружие можно продавать всем странам, готовым за него заплатить., а 39% заявили, что оружием вообще нельзя торговать. Совершенно недопустимо продавать оружие властям и повстанцам, ведущим вооружённую борьбу, в этом убеждены 77% российских граждан.

Опрос граждан РФ от 18 лет и старше проведен 21 октября 2018 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в последние годы объём экспортных поставок продукции военного назначения находится на стабильно высоком уровне, составляет порядка $15 млрд. Главное преимущество российских производителей — неизменно высокое качество военной продукции,

Подробнее: Путин: Экспорт военной продукции составляет $15 млрд