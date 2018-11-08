Десятки телефонных мошенников были возвращены в Китай из Филиппин

Шэньчжэнь, Китай, , 09:59 — REGNUM В общей сложности 36 телефонных мошенников были возвращены из Филиппин в город Шэньчжэнь провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 7 ноября агентство Синьхуа.

Подозреваемые причастны к более, чем 700 эпизодам мошенничества в Китае, с оборотом обманным путем полученных средств более 18 млн юаней ($2,6 млн), сообщили в полиции. Среди возвращенных на родину 22 обвиняемых были переданы полиции Гуандуна, еще 14 были высланы в провинцию Цзилинь для дальнейшего расследования.

Отметим, что мошенничество в Китае, при всех мерах борьбы, которые применяет власть, достигает очень внушительных размеров. В связи с этим в Пекине была запущена целая образовательная программа, в целях которой научить пожилых людей не стать жертвами мошенников.

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