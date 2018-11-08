Безналичную оплату в общественном транспорте хотят ввести во всём Кузбассе

Кемерово, , 09:57 — REGNUM Весь общественный транспорт Кузбасса будет оснащён системой «Электронный проездной», заявил заместитель губернатора региона Денис Шамгунов. Как сообщили ИА REGNUM в администрации области, проект по оснащению гортранспорта терминалами для бесконтактной оплаты проезда транспортной или банковской картами любой платежной системы стартовал в Кемеровской области с начала 2018 года. Пилотной территорией стал город Кемерово. Конкурс выиграл ПАО «Сбербанк России».

По данным заместителя управляющего Кемеровским отделением № 8615 Сбербанка в Кемерове Екатерины Саяпиной, на сегодняшний день банковскими терминалами для безналичной оплаты в городе оснащены 615 транспортных единиц. Терминалы установлены также практически на всём коммерческом транспорте. Отмечается, что помимо удобства для пассажиров (при оплате картой пассажир получает скидку в 50 копеек, ведутся переговоры по увеличению скидки), проект поможет транспортным компаниям оптимизировать маршруты с учётом пассажиропотока и обеспечит финансовую прозрачность работы.

Дальнейшее развитие проекта предусматривает внедрение безналичной оплаты проезда для льготных категорий граждан, а также учёт количества поездок льготников, что даст возможность персонифицировать систему.

Подобный функционал планируется внедрить на карты платежной системы «МИР» любого банка, пилотный же проект будет реализован на картах Сбербанка «МИР» в рамках стартовавшего 9 сентября проекта «Карта — «Забота», которая будет выдаваться гражданам-получателям социальных выплат всех категорий.

«При оплате товаров или услуг картой «Забота» люди получают скидки, подарки или бонусы на карту. На сегодняшний день партнёрами проекта стали 209 торгово-сервисных точек по области — это представители торговли, культуры, спорта, а также автозаправочные станции, аптеки. В 2019 году планируется присоединение еще 149 торгово-сервисных точек», — заявила Саяпина, отметив, что на 7 ноября банком выпущено более 32 тыс. карт «Забота».

В свою очередь Денис Шамгунов сообщил, что на сегодняшний день проект «Модернизация транспортной системы «Электронный проездной» подготовлен к запуску в Новокузнецке. По его словам, проект будет реализован на всей территории Кемеровской области, «ведь это не только удобно, но и способствует повышению эффективности работы городского транспорта».

Как сообщало ИА REGNUM, с декабря в Кемеровской области может подорожать проезд в общественном транспорте. Тариф может вырасти до 20 рублей.

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