Памятники участникам войны появятся во всех селах Ингушетии к 2020 году

Магас, , 09:48 — REGNUM Монументы в честь воевавших в годы Великой Отечественной войны откроют в каждом населенном пункте Ингушетии к 75-летию Победы. Такое решение принял глава республики Юнус-Бек Евкуров. Увековечить память о всех земляках, защищавших Отечество, он предложил 7 ноября на встрече с региональными представителями общественной организации «Ветераны боевых действий России».

По словам Евкурова, у ингушского народа великие предки и долг ныне живущих поколений увековечить память «всех уроженцев республики, которые ушли на фронт, а также участников локальных войн и вооруженных конфликтов».

«К сожалению, не все из них вернулись домой. Нужно поднимать историю народа. Это будет наглядным примером для подрастающего поколения и станет для них предметом гордости», — подчеркнул глава региона.

Евкуров поручил создать общественную комиссию, которая займется сбором информации о всех земляках, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, участниках локальных войн и вооруженных конфликтов, а также о чернобыльцах и афганцах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Ингушетии был открыт мемориал памяти всех жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны в боях с немецко-фашистскими захватчиками. На гранитных плитах высечены имена 6500 уроженцев республики.