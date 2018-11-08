В России облегчат порядок перевода садовых домов в жилые

Москва, , 09:43 — REGNUM Гражданам России, которые хотят зарегистрироваться на садовых участках, могут облегчить процедуру перевода садовых домиков в жилые. Соответствующее предложение Минстроя поддержало Министерство экономического развития РФ, сообщают «Известия».

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Предполагается, что для признания садового дома жилым, а жилого садовым теперь не потребуется обращения в суд, решения смогут принимать органы местного самоуправления. Как следует из проекта постановления правительства РФ, на их вынесение будет отводиться 45 суток.

Эксперты отмечают, что польза от нововведений будет не только собственникам, но и правительству, которое таким образом «убивает двух зайцев». Новый порядок поможет решить поставленную президентом РФ задачу по вводу 120 млн кв. м жилья в год. Однако, по мнению ряда аналитиков, в этом случае происходит подмена понятий, ведь глава государства говорил о новом строительстве.

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Без дач: Госдума приняла закон о садоводстве и огородничестве

Напомним, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин уверен, что инициатива Минстроя РФ упростить порядок перевода садовых домов в жилые давно назрела и носит положительный характер. Парламентарий отмечает, что многие дачи из небольшого домика, куда раньше приезжали только на летний период, превратилась в место постоянного жительства. Так, в частности, только в Подмосковье насчитывается более 11 тыс. садовых некоммерческих товариществ.

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