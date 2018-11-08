Жители России предпочитают покупать отечественные продукты — ВЦИОМ

Москва, , 09:37 — REGNUM Подавляющее большинство жителей России покупают отечественные продукты питания, однако при выборе техники предпочтения отдаются зарубежным брендам, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Так, при равной цене граждане купят российские овощи (97%), рыбу и мясо (94%), молочную продукцию (91%), макароны (85%), фрукты (82%) и шоколад (76%).

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При этом 73% респондентов при выборе бытовой техники предпочтут зарубежных производителей, тогда как 18% выберут при равной стоимости отечественный товар, передает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 79% жителей РФ считают, что генно-модифицированные продукты наносят серьезный вред здоровью человека. При этом респонденты полагают, что эта информация скрывается от потребителя.

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