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Энергетики РЭС приняли участие в учениях по ликвидации последствий ЧС

Общество

В один из дней организаторы проверили готовность групп работать в условиях военного времени при применении противником современных средств поражения

Новосибирск, 8 ноября 2018, 09:31 — REGNUM  Энергетики двух филиалов компании «Региональные электрические сети» (РЭС) — из Купинского и Чистоозёрного районов Новосибирской области — приняли участие в очередных командно-штабных учениях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает 8 ноября пресс-служба предприятия.

Учения прошли в период с 30 октября по 2 ноября. В ходе первого дня руководители и персонал РЭС отрабатывали вопросы организации и проведения мероприятий по ликвидации ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, осуществляли доклады в устной и письменной форме о масштабах аварий и своих действиях по восстановлению электроснабжения в штабы комиссий по ЧС администраций районов.

На второй день во время учений был дан сигнал «Объявлен СБОР!», по которому все руководители РЭС в установленные сроки прибыли в администрацию районов, где им были доведены распоряжения глав районов на выполнение мероприятий ГО. На общем оперативном фоне участники учений отрабатывали вопросы приведения в готовность аварийно-восстановительных групп РЭС и перевода гражданской обороны на работу в условиях военного времени при применении противником современных средств поражения.

Также ходе учений специалисты МЧС, Центра ГО ЧС и ПБ Новосибирской области совместно с отделом гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы Дирекции по безопасности АО «РЭС» проверили планы приведения в готовность аварийно-восстановительных групп РЭС, планирование и фактическое проведение обучения работающего персонала и личного состава нештатных формирований. Исходя из выводов проверки, проводившейся в ходе КШУ, председателем комиссии признано, что силы и средства по обеспечению мероприятий гражданской обороны по электроснабжению Купинского и Чистоозерного районов созданы и имеются в достаточном количестве для выполнения задач по предназначению.

По итогам учения, действия органов управления и сил Купинского и Чистоозерного РЭС в ходе проведения командно-штабного учения оценены на «отлично».

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