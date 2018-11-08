Иркутский вуз посетила делегация из Академии общественных наук КНР

Иркутск, , 08:56 — REGNUM Делегация Института изучения современного Китая Академии общественных наук КНР посетила Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) с целью обсуждения перспектив сотрудничества в сфере науки, образования, туризма и экономики, сообщает 8 ноября пресс-служба вуза.

Китайскую делегацию возглавил директор Института изучения современного Китая У Ли, в неё также вошли глава департамента по экономической истории Чжэн Юйгуй, руководитель департамента по культурной истории Оуян Сюэмэй, другие сотрудники института.

Во время встречи ректор ИРНИТУ Михаил Корняков сообщил, что одним из перспективных направлений в развитии российско-китайских отношений может стать научно научно-образовательный туризм. Он напомнил, что ИРНИТУ выступил организатором летних образовательных программ, в ходе которых китайские студенты познакомились геологическим строением Байкала, изучили современные технологии в геодезии. Ректор привел в пример реализацию таких проектов, как Международная экспедиция «Байкал — природная жемчужина мира» и Summer school для студентов — маркшейдеров и геодезистов, которая проходит под патронажем Международного Союза маркшейдеров (ISM).

В свою очередь, директор Института изучения современного Китая У Ли обозначил целью визита в Иркутск укрепление взаимоотношений между Китаем и Россией в различных сферах, включая образование. По его словам, коллектив Академии общественных наук КНР заинтересован в сотрудничестве с Иркутским «политехом».

По мнению заведующей кафедрой социологии и психологии Елены Струк, посещение ИРНИТУ представителями Академии общественных наук КНР — это важный шаг на пути к сближению двух соседних государств. Она считает, что начать сотрудничество академии и университета стоит с проведения совместных исследований. Не менее интересна идея пригласить молодых китайских ученых для участия в Летней школе аспирантов, которую в Иркутском «политехе» проводят с 2017 года.

Завершая встречу, ректор вручил руководителю китайской делегации книгу Ольги Горощеновой «От навигацкой школы к техническому университету (1754−2015)». Издание, вышедшее в свет три года назад, отражает становление инженерного образования в Приангарье, начиная с открытия в 1754 году Иркутской школы навигации и геодезии, до современной истории ИРНИТУ.

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