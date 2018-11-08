В Якутии МВД не отреагировало на избиение подростка на глазах у односельчан

п. Андрюшкино, Якутия, , 09:02 — REGNUM Уполномоченный по правам ребёнка в Якутии Анна Соловьёва инициирует возобновление следственных мероприятий по факту избиения школьника в селе Андрюшкино. Омбудсмен считает неадекватным отсутствие реакции на этот инцидент со стороны сотрудников полиции и представителей администрации села, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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По словам Анны Соловьёвой, подросток был избит 13 марта 2018 года в присутствии односельчан, но те, кто на него напал, не понесли за это никакого наказания. При этом при медосвидетельствовании у школьника были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематомы головы и множественные ссадины лица.

«15 марта 2018 года отделением МВД по Нижнеколымскому району принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 2, ч. 1 ст. 24 УПК РФ. Несмотря на заявления матери несовершеннолетнего, администрация села также не приняла никаких мер реагирования», — отметила Анна Соловьева.

Дело об избиении подростка она взяла на личный контроль и намерена инициировать возобновление следственных действий. Действиям не заступившихся за ребёнка свидетелей избиения и должностных лиц будет дана правовая оценка.

Помимо этого, уполномоченный по правам ребёнка в Якутии сочла необходимым изменить систему взаимодействия граждан и руководителей администрации муниципалитета, а также принять всесторонние системные меры по профилактике преступного поведения граждан в отношении детей.

Как сообщало ИА REGNUM, следственное управление СК РФ по Якутии проверяет распространённую региональными СМИ информацию о том, что взрослый житель села Андрюшкино удерживал и избивал нескольких подростков, учащихся средней школы. В связи с сообщениями об этом организована процессуальная проверка.

По информации региональных СМИ, мужчин, применивших силу к школьникам, было несколько, и они были пьяны. После избиения у подростка начались головные боли. По словам его матери, насилие применялось и в отношении других детей, удерживали школьников четверо мужчин. Женщина обратилась к президенту, генпрокурору, председателю Следственного комитета, главе МВД и уполномоченному по правам ребёнка с просьбой принять меры в отношении мужчины, в квартире которого были избиты дети.

«Ужасает то, что массовое избиение несовершеннолетних детей осталось без внимания со стороны наслежной администрации, школы и отделения районной полиции!» — говорится в обращении матери подростка.