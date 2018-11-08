Кургинян: Красная идея не забыта, о ней страстно мечтает молодежь

Москва, , 08:44 — REGNUM Коммунистическая идея — не удел ностальгирующих по СССР, а пламенная страсть, которая горит в части современной российской молодежи, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"В моем движении… несколько тысяч молодых людей. Это не комсомольцы конца 70-х годов. Это люди, бесконечно верящие в красную идею, абсолютно бескорыстные и очень страстные. Причем приходящие туда из вполне благополучных семей, абсолютно не обязательно с каких-то низов», — заявил политолог, отметив, что нельзя в таком случае говорить, что якобы красная идея забыта, как надеются некоторые. При этом новая молодежь страстно мечтает о коммунизме, а не как это было в 70-е и 80-е годы.

Как заявил в эфире телеведущий Владимир Соловьёв, именно большевики сумели, плохо ли, хорошо ли, синтезировать русскую философскую школу и марксизм, осуществив на практике идею социальной справедливости.

Читайте ранее в этом сюжете: Соловьёв: Именно большевики осуществили в России идею народного счастья