В Москве благоустроят территорию вокруг Киевского вокзала

Москва, , 08:33 — REGNUM Власти Москвы планируют благоустроить территорию вокруг Киевского вокзала. Реконструкция территории площадью более 60 га начнется в 2019 году, сообщается на портале мэра Москвы.

В столичном Департаменте капитального ремонта пояснили, что жители этого района жаловались на нехватку зелени, удобных лавочек, урн, более удобных тротуаров и современного освещения. Также москвичи высказали пожелания улучшить движение общественного транспорта на площади Киевского вокзала и в районе Дорогомилово.

Реконструкция будет проходить в два этапа. Сначала благоустроят улицы Киевская, Брянская, Можайский Вал, 2-й Брянский переулок и площадь Киевского вокзала. Затем в 2020—2021 годах планируется включить в программу Украинский бульвар, Кутузовский проспект, набережные Тараса Шевченко и Бережковскую, а также Большую Дорогомиловскую и Смоленскую улицы.

Благоустроенная территория вокруг Киевского вокзала должна объединить район Дорогомилово с Воробьевской набережной, парком Горького и Нескучным садом и с другими популярными у москвичей зонами отдыха в центре столицы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в рамах программы «Мой район» за лето 2018 года благоустроено 80 зеленых зон. Работы по благоустройству проводились в 22 городских парках и природных территориях, в 25 парках по месту жительства и в 33 знаковых объектах — это бульвары, скверы и площади, популярные у москвичей.

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