В ТПУ добиваются снижения токсичности производства сырья для моющих средств

Томск, , 08:28 — REGNUM Коллектив молодых учёных Томского политехнического университета (ТПУ) разрабатывает научные основы ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий алкилирования углеводородов, которые, в частности, позволят сделать токсичное производство сырья для моющих средств менее опасным для окружающей среды. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Руководитель проекта, сотрудница управления проректора по научной работе и инновациям Ирэна Долганова пояснила, что при большой активности катализатора быстро протекают не только основные реакции, но и побочные. И последние образуют вещества, из-за которых активность катализатора начинает снижаться, что может привести к снижению выхода продукции.

«Наша задача — сделать так, чтобы активность и расход катализатора были оптимальны. Для установления параметров, соответствующих оптимальной активности», — сказала Долганова.

По ее словам, сейчас учёные университета работают над созданием физико-химической модели, схемы превращения и в других направлениях, которые в совокупности позволят не только поддерживать оптимальную активность, но и снизить объем опасных веществ.

В вузе пояснили, что процессы алкилирования с использованием жидких кислотных катализаторов широко распространены как в России, так и за рубежом. Алкилирование используется, например, при изготовлении сырья для моющих средств, полимерной продукции, компонентов топлива. Особенно установки алкилирования распространены в Китае и Индии, и они представляют собой очень токсичное производство.

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